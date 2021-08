Varriale: "Vittoria sofferta e importante. Lobotka migliore in campo"

ll vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato su Twitter la vittorai esterna del Napoli contro il Genoa: "Vittoria sofferta e importante per il Napoli a Marassi contro un coriaceo Genoa. Decide nel finale Petagna che Spalletti mette in campo nell'ultimo quarto d'ora. Migliore in campo Lobotka. Azzurri, in vetta alla classifica,che dopo la sosta ospiteranno la Juve al Maradona".

