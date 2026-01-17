Vergara cita De FIlippo sui social: "Ah si putesse dicere chello c' 'o core dice"
TuttoNapoli.net
Antonio Vergara, classe 2003, di Frattaminore, cresciuto nelle giovanili del Napoli e che ha ottenuto finalmente una chance in prima squadra quest'anno, oggi contro il Sassuolo ha coronato il suo sogno. Vergara ha giocato da titolare allo Stadio Diego Armando Maradona, ed anche sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere tutta l'emozione citando una poesia di Eduardo De Filippo: "Ah… si putesse dicere chello c’ ‘o core dice; quanto sarria felice si t’ ‘o sapesse dì! E si putisse sèntere chello c’ ‘o core sente, dicisse: 'Eternamente
voglio restà cu te!'".
Di seguito il post.
Pubblicità
Dai social
Renica critica Conte: “Ha distrutto una rosa forte coi suoi metodi! Club dissanguato e chiede rinforzi”
Copertina LiveNapoli-Sassuolo 1-0 (7' Lobotka): il Napoli vince ma è sempre più emergenza di Davide D'Alessio
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
LiveStellini in conferenza: "Servono giocatori dal mercato! Preoccupati per le prossime. Sugli infortunati..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com