Vergara cita De FIlippo sui social: "Ah si putesse dicere chello c' 'o core dice"

Antonio Vergara, classe 2003, di Frattaminore, cresciuto nelle giovanili del Napoli e che ha ottenuto finalmente una chance in prima squadra quest'anno, oggi contro il Sassuolo ha coronato il suo sogno. Vergara ha giocato da titolare allo Stadio Diego Armando Maradona, ed anche sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere tutta l'emozione citando una poesia di Eduardo De Filippo: "Ah… si putesse dicere chello c’ ‘o core dice; quanto sarria felice si t’ ‘o sapesse dì! E si putisse sèntere chello c’ ‘o core sente, dicisse: 'Eternamente

voglio restà cu te!'".

Di seguito il post.