VIDEO - Adani: "Napoli come l'Olanda '74, immagino quelli dell'Ajax urlare 'Mamma do' Carmine'!"

Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha elogiato il Napoli dopo la grande prestazione con l'Ajax con un video pubblicato sui social

TuttoNapoli.net

Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha elogiato il Napoli dopo la grande prestazione con l'Ajax con un video pubblicato sui social: "Pensate ai giocatori dell'Ajax che hanno preso dieci gol in una settimana da un Napoli fantastico. Me li immagino ieri al Maradona, dopo la partita, visualizzando gli antichi padri dell'Olanda '74 che si sono materializzati di fronte a loro. Perché questo è stato il Napoli. Li immagino guardare in cielo e urlare 'Maronna do' Carmine, pensaci tu'. Football, uno spettacolo. Football vero".