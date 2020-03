VIDEO - "Adesso tifiamo tutti per una sola squadra", il bel messaggio di Insigne sui social

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, attraverso i canali social del Napoli, ha mandato un videomessaggio per incitare i tifosi azzurri ad essere uniti in una sola grande squadra accanto a tutti gli operatori sanitari: "In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia. We Are One Team! Forza!"

In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia.

We Are One Team! Forza!#WeAreOneTeam #IoRestoACasa



🤝 @SerieA @MinisteroSalute @DPCgov pic.twitter.com/7W08HYQBpF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 17, 2020