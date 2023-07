VIDEO - Bufera social, Zalewski a Ibiza canta cori anti Napoli con i romanisti: "Vesuvio erutta"

Il difensore polacco nella bufera social: è virale il video in cui ad Ibiza canta e balla il coro “Vesuvio erutta” con amici romanisti .

"Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", cantano i giovani in una discoteca sull'isola delle Baleari ed in un video divenuto virale sui social appare tra questi anche l'esterno della Roma Nicola Zalewski. Il difensore polacco è finito nella bufera social: è virale il video in cui ad Ibiza canta e balla il coro “Vesuvio erutta” con amici romanisti. Uno dei tanti cori in cui il vulcano viene tirato in ballo dai rivali dei campioni d'Italia: un coro cantato spesso, peraltro, anche dagli stessi napoletani, per ribattere con ironia agli sfottò avversari. Non proprio il caso di Zalewski e compagni. Il video ha già fatto il giro dei social e molti si attendono sanzioni vista la multa recente per Politano per gli sfottò anti-Juve.