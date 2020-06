VIDEO - "Cosa ti avevo detto al mio arrivo?, Manolas festeggia sul treno con Dries e Fabian

Grandi festeggiamenti non solo per strada, ma anche tra i giocatori del Napoli l'entusiasmo è ovviamente alle stelle per la vittoria della Coppa Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it Grandi festeggiamenti non solo per strada, ma anche tra i giocatori del Napoli l'entusiasmo è ovviamente alle stelle per la vittoria della Coppa Italia. Cosi sui social è apparsa la diretta Instagram di Kostas Manolas, che ha mostrato proprio l'aria di festa tra i ragazzi di Gattuso. Poi proprio il difensore greco è protagonista di un siparietto con Mertens e Fabiàn: "Cosa ti avevo detto quando sono arrivato?", "Vinciamo qualcosa" è stata la risposta del belga. "E cosa abbiamo fatto", domanda ancora Manolas, che trova la risposta divertita di Fabiàn: "Abbiamo vinto!". Festa grande del #Napoli sul treno di ritorno da Roma.



