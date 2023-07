VIDEO - Di Lorenzo indossa la nuova maglia: “Vedere lo Scudetto sopra è bellissimo”

La SSC Napoli ha postato sui social un bel video in cui il capitano Giovanni Di Lorenzo indossa la nuova divisa azzurra con il tricolore

A partire dalle 19.26 sono ufficialmente in vendita le nuove maglie del Napoli per la prossima stagione. La SSC Napoli ha postato sui social un bel video in cui il capitano Giovanni Di Lorenzo indossa la nuova divisa azzurra con il tricolore: “Realizziamo veramente quello che abbiamo fatto. Vincere uno scudetto è un qualcosa di incredibile, vincerlo qua a Napoli dopo 33 anni è ancora più bello. Vederlo sulla maglia è veramente bellissimo”. Di seguito le immagini.