VIDEO - Granada, cresce l'attesa per il Napoli: "Contiamo le ore, viviamo un sogno!"

Giovedì sera tornerà l'Europa League con i sedicesimi di finale di andata. Cresce l'attesa per il Granada, avversario del Napoli, che ha pubblicato sui proprio canali social un video promo della sfida contro gli azzurri, corredato da un messaggio: "Non abbiamo bisogno di essere stuzzicati. Questo non è un sogno. Che lo stiamo vivendo". Di seguito le immagini postate dal club spagnolo.

Descontando las horas



️ Regresa la #UEL a Los Cármenes. No hace falta que nos pellizquen. Que esto no es un sueño. Que lo estamos viviendo.#AlmaRojiblanca❤️️ #VamosMiGranada pic.twitter.com/WvLcQZ25HI — Granada CF ❤️️ (@GranadaCdeF) February 16, 2021