VIDEO - “Grazie Lens per l’ispirazione”, il Napoli presenta Natan col contro-sfottò su Tik Tok

Il Napoli risponde al Lens, club che aveva annunciato il rinnovo dell'ex obiettivo azzurro Danso prendendo in giro il Napoli

Il Napoli risponde al Lens, club che aveva annunciato il rinnovo dell'ex obiettivo azzurro Danso prendendo in giro il Napoli, con un contro-sfottó! Così il club azzurro su Tik Tok ha annunciato l’arrivo di Natan, prendendo spunto dal brano citato dai francesi in quel video. "Grazie Lens per l'ispirazione", si legge.