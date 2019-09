VIDEO - Il Tottenham saluta Llorente: "Ricordi indelebili, buona fortuna al Napoli". E i tifosi lo ringraziano

"Grazie per averci lasciato alcuni ricordi incredibili, Fernando! Buona fortuna al Napoli". E' così che il Tottenham ha salutato Fernando Llorente tramite Twitter, postando un video con alcune sue giocate con la maglia degli Spurs, squadra che lo spagnolo ha portato in finale di Champions League. Tanti i tifosi che hanno congedato l'ex Juve sui social, i messaggi pullulano. Da chi dice "Non sai cosa hai fin quando non lo perdi" a chi sottolinea il gol col Manchester City in Champions. "Ciao re", scrive qualcun altro. Llorente ha lasciato un bel ricordo nel nord di Londra.

Thank you for providing us with some unbelievable memories, @llorentefer19!



Good luck at @sscnapoli pic.twitter.com/L5aDlHwx0t — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 2, 2019