VIDEO - Incredibile ai Quartieri Spagnoli: un mini-Vesuvio erutta per lo Scudetto del Napoli

La festa per lo Scudetto del Napoli è ormai partita in città. Al bando dunque la scaramanzia, come avvenuto ai Quartieri Spagnoli dove è stato esposto un mini-Vesuvio che erutta, rigorosamente in azzurro e con il disegno dello Scudetto con il numero 3 all’interno. Di seguito il video divenuto subito virale sui social.