VIDEO - Insigne celebra la vittoria di Euro 2020: nuovo tatuaggio per il capitano

Nuovo tatuaggio per Lorenzo Insigne. Dopo Di Lorenzo, anche il capitano del Napoli si è fatto tatuare per celebrare la vittoria dell’Europeo della Nazionale italiana contro l'Inghilterra. Insigne ha mostrato in un video su Instagram il nuovo tatoo sulla coscia sinistra, con la Coppa di Euro 2020 in bella mostra. Di seguito le immagini.