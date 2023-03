VIDEO - Kvara e Nitsa in visita dal patriarca della Georgia

Khvicha Kvaratskhelia quest'estate convolerà a nozze con la sua Nitsa.

Khvicha Kvaratskhelia quest'estate convolerà a nozze con la sua Nitsa. Nei giorni scorsi era stato annunciato sui social il fidanzamento ufficiale dell'attaccante del Napoli. In vista del matrimonio e approfittando del suo rientro in patria per le gare della sua nazionale, Kvara, con la futura consorte e famiglia è stato in visita dal patriarca della Georgia Elia II. Di seguito le immagini proveniente dalla Georgia.