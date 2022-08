VIDEO - Kvaratskhelia brilla e la Lega Serie A in napoletano: "Quanto ve fa ascì pazz'?"

Khvicha Kvaratskhelia si è già preso l'Italia. Brilla forte in Serie A la stella dell'ala georgiana del Napoli, autore di tre gol e un assist in due partite.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia si è già preso l'Italia. Brilla forte in Serie A la stella dell'ala georgiana del Napoli, autore di tre gol e un assist in due partite. Il classe 2001 ha conquistato la Lega Serie A a tal punto che sui social l'account ufficiale del nostro campionato scrive in napoletano e pubblica un video del suo bellissimo gol, il primo, contro il Monza. "Quanto ve fa ascì pazz'?", scrive il profilo della Lega Serie A su Instagram parafrasando il noto brano.