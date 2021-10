VIDEO - Roma, Zalewski choc su Instagram. Un amico: "Guarda Mourinho, stasera pippiamo!"

Scivolone social per Nicola Zalewski. Il giovane talento della Roma, in un momento delicato della sua vita e carriera (a fine settembre è scomparso suo padre Christopher, dopo una lunga malattia), è stato protagonista suo malgrado di un video di quelli che per un calciatore possono essere un problema.

Galeotta la Instagram Stories di un suo amico, il trapper locale zep dembo, nel quale si vede proprio quest’ultimo in compagnia di Zalewski. Con un messaggio particolare per José Mourinho: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato”. A parlare, è bene precisarlo, parla “l’amico”, non Zalewski, che però gli è molto vicino.

La linea della Roma, di fronte a un comportamento difficilmente accettabile da un professionista, seppur molto giovane, sarà quella di cercare la strada della comprensione, della spiegazione e dello stringersi attorno al proprio tesserato, che dovrebbe comunque essere multato. Molto probabile che sia lo stesso Mourinho a prendere di petto la questione e il ragazzo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.