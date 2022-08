VIDEO - Sanchez atterra a Marsiglia, città in delirio: cileno accolto dai fuochi d'artificio

È atterrato questa sera a Marsiglia, Alexis Sanchez. Ed è un incredibile bagno di folla.

© foto di www.imagephotoagency.it

È atterrato questa sera a Marsiglia, Alexis Sanchez. Ed è un incredibile bagno di folla. Pubblico in delirio per l'attaccante cileno, al quale è già stata messa la maglia dell'OM ed è stato immediatamente coinvolto in uno spettacolo pirotecnico. 33 anni, Sanchez ha chiuso dopo tre stagioni all'Inter la sua seconda parentesi italiana.