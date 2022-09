VIDEO - Simeone pazzo di gioia: felice come un bambino nel tunnel di San Siro

L'argentino, che ha deciso con un colpo di testa la sfida Milan-Napoli, conferma il suo momento magico

È stata una notte magica per Giovanni Simeone. L'argentino, che ha deciso con un colpo di testa la sfida Milan-Napoli, conferma il suo momento magico dopo la rete contro il Liverpool in Champions League. La SSC Napoli sul proprio profilo Instagram ha postato la reazione nel tunnel di San Siro del Cholito che corre felice come un bambino verso lo spogliatoio.