VIDEO - Tale padrone, tale cane: Demme si allena in terrazza, ma Bonnie gli ruba palla

Verrebbe proprio da dire: tale padrone, tale cane. Diego Demme è stato acquistato al Napoi per equilibrare il suo gioco e rubare palloni in quantità. E, mentre si allena sul terrazzo della sua casa di Napoli come tutti gli altri in questo periodo di confinamento, subisce una delle giocate che gli riesce meglio... Dal suo cane. Il fedele Bonnie, mentre il suo padrone è intento a palleggiare, gli ruba il pallone emulando le gesta del centrocampista azzurro in campo. Un video esilarante, postato da Demme sui social e che vi proponiamo di seguito.