VIDEO - Vergogna Bonucci: le immagini dell'aggressione al segretario dell'Inter (che è un ex Napoli)

Rabbia Leonardo Bonucci contro un dipendente dell'Inter. Una brutta scena che non è sfuggita alle telecamere e alla squadra arbitrale. Tutto è successo nel finale di gara quando il difensore della Juve era pronto ad entrare in vista dei calci di rigore. Chi ha aggredito Bonucci? Del segretario della prima squadra Cristiano Mozzillo, ex dirigente della Primavera del Napoli, che ha dovuto fronteggiare la rabbia del calciatore avversario. Ecco il video: