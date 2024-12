Foto Walker dipinto come un terrorista sui social, il difensore sbotta: "Inaccettabile"

Il periodo che sta vivendo il Manchester City è sicuramente il più complicato della sua storia recente e anche un veterano come Kyle Walker è stato criticato duramente. Qualcuno però, come spesso accade sui social, è andato oltre e gli ha rivolto insulti razzisti e augurato la morte. L'inglese ha denunciato tutto postandolo sul suo profilo e ha scritto: "Nessuno dovrebbe mai subire questo tipo di insulti vili, razzisti e minacciosi che ho ricevuto online dopo la sfida di ieri sera. Instagram e le autorità devono porre fine a questo genere di cose, per il bene di tutti coloro che soffrono di abusi online. Questo non è accettabile. Ai nostri tifosi: continueremo a lavorare come squadra per fare meglio e risolvere insieme la situazione".

Il Manchester City si è stretto al fianco del suo terzino, con un comunicato: "Il club condanna fermamente gli insulti razzisti di cui è stato oggetto Kyle Walker dopo la partita di ieri sera. Ci rifiutiamo di tollerare qualsiasi tipo di discriminazione, che avvenga negli stadi o online. Offriremo a Kyle il nostro pieno supporto dopo il trattamento disgustoso che ha ricevuto".

Tutto questo non è bastato per placare la follia degli utenti che lo hanno, attraverso un fotomontaggio, dipinto come un terrorista. Walker è stanco e non ci sta, ha pubblicato una nuova storia e ha definito tutto questo "inaccettabile".