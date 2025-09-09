Zazzaroni: "I commenti su De Bruyne come quelli su Khedira alla Juve"

Su Instagram il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla di De Bruyne e di alcune critiche ricevute dal giocatore nelle prime due uscite col Napoli nonostante il gol all'esordio contro il Sassuolo e altri tre in nazionale in due partite: "Quando sento dire o leggo che De Bruyne passeggia in campo mi tornano in mente i commenti su Sami Khedira ai tempi della Juve: "passeggia, non corre". Così per sei anni.

Kevin, come Sami, vede il calcio, anticipa mentalmente la giocata, si fa trovare dai compagni e segna. Possiede il chip che appartiene solo ai fuoriclasse del ruolo. Ricordo quando Khedira passó da Allegri a Sarri, un bel salto, eppure fu il primo a capire la lezione di Mau.

De Bruyne è calcio all'ennesima potenza. Passeggia sui nostri commenti e li schiaccia".