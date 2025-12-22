Varriale: "Dominio totale! Conte infligge una lezione tattica a Italiano"

Varriale: "Dominio totale! Conte infligge una lezione tattica a Italiano"
Oggi alle 22:08Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli batte nettamente il Bologna in finale e conquista la Supercoppa italiana. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "La Supercoppa è per la terza volta del Napoli.

Vittoria griffata dalla doppietta di uno straordinario Neres ma dominio totale dei campioni d'Italia. Conte al 2° trionfo napoletano si prende la rivincita su Italiano cui infligge una lezione tattica cancellando il Bologna".