Bologna, Saputo: "Col Napoli la vera finale! Speriamo di proseguire il nostro percorso..."
Joey Saputo, presidente del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per esprimere le sue sensazioni in vista della finale col Napoli di questa sera in Supercoppa: "Prima della partita (con l’Inter, ndr) l’altro giorno ero molto nervoso, ne parlavo con mia moglie. Pensare di essere qui solo 3 o 4 anni fa sarebbe stato un sogno, siamo felici di essere qui e speriamo che possiamo proseguire il percorso che abbiamo cominciato
La vera finale è quella tra Napoli e Inter, col vincitore dello scudetto che affronta il vincitore della Coppa Italia
Per Italiano era difficile entrare in corsa, dopo che Thiago Motta aveva fatto molto bene, continuare a fare così bene è stato difficile e gli va dato grande merito”
