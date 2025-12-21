"Chi ama davvero il Napoli resta sempre!”: Starace presente, anche se da "Saudita"

Oggi alle 22:30Dai social
di Antonio Noto

Anche il magazziniere storico del Napoli, Tommaso Starace, è presente a Riyad per sostenere gli azzurri che domani affronteranno il Bologna nella finale di Supercoppa italiana. Oggi il presidente del Napoli ha postato sul proprio account X uno scherzoso scatto fatto in Arabia Saudita proprio con Starace,  nelle inedite vesti di saudita.

A ripostare la foto pubblicata da De Laurentiis lo stesso ex magazziniere, che scrive sul proprio account Instagram: "Le stagioni passano. Le vittorie vanno e vengono. Ma chi ama davvero il Napoli resta. Sempre”. 