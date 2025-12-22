Manfredi incontra delegazione ultrà dopo la protesta: "Divieto trasferte, ne discuterò in Governo"

Circa cinquecento tifosi del Napoli, in rappresentanza delle Curve A e B dello stadio Diego Armando Maradona, hanno dato vita a una manifestazione pacifica nel cuore di Napoli per protestare contro il divieto imposto ai residenti in Campania di seguire la squadra in alcune trasferte. Il corteo è partito da Piazza Berlinguer, attraversando via Toledo con uno striscione eloquente: “Trasferte libere”.

L'assessore Edoardo Cosenza ha accolto i supporters azzurri, facendo sapere di essere dalla loro parte. Anche il sindaco Gaetano Manfredi scende in campo per la tematica e, dopo la protesta, si è espresso così tramite i suoi canali social: "Divieto trasferte, ho incontrato una delegazione di tifosi azzurri: pronto a discuterne col Governo".