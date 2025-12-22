Alvino: "Lezione di calcio di Conte a Italiano! Noi scriviamo la storia, a Milano la leggono!"

Il Napoli domina contro il Bologna e alza al cielo al sua terza Supercoppa italiana, il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X: "Un trionfo! La vendetta saudita è consumata e la Supercoppa a Napoli è arrivata! Una prestazione monumentale, una vera e propria lezione di calcio di Antonio Conte a Vincenzo Italiano. Neres ed Hojlund devastanti, Politano resiliente. Lobotka e McTominay insuperabili.

Difensori attenti, aggressivi e precisi. Un Napoli bellissimo che dimostra di essere forte e mentalizzato. Il Natale napoletano si tinge d'azzurro. Noi festeggiamo e a Milano si spiega, noi scriviamo la storia e a Milano la leggono!".