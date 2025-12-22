Alvino: "Lezione di calcio di Conte a Italiano! Noi scriviamo la storia, a Milano la leggono!"
Il Napoli domina contro il Bologna e alza al cielo al sua terza Supercoppa italiana, il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X: "Un trionfo! La vendetta saudita è consumata e la Supercoppa a Napoli è arrivata! Una prestazione monumentale, una vera e propria lezione di calcio di Antonio Conte a Vincenzo Italiano. Neres ed Hojlund devastanti, Politano resiliente. Lobotka e McTominay insuperabili.
Difensori attenti, aggressivi e precisi. Un Napoli bellissimo che dimostra di essere forte e mentalizzato. Il Natale napoletano si tinge d'azzurro. Noi festeggiamo e a Milano si spiega, noi scriviamo la storia e a Milano la leggono!".
Napoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Conte a Mediaset: "Impeccabile la squadra! Chi vince rimane. Vicini alle big del Nord? Non siamo pronti"
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
