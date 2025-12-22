Video

Impazza la festa negli spogliatoi: champagne ed entusiasmo alle stelle

Oggi alle 23:07Dai social
di Davide Baratto

L'atmosfera è delle migliori in casa Napoli: gli uomini di Antonio Conte hanno battuto il Bologna in finale di Supercoppa italiana conquistando così il secondo trofeo dell'anno solare 2025. Inevitabilmente, impazza la festa nello spogliatoio azzurro: champagne ed entusiasmo alle stelle.

Di seguito il video.