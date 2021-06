Ziliani: "A Orsato occorre il VAR per il rosso, almeno stavolta niente giallo per D'Ambrosio"

Svezia in 10 nell'ottavo contro l'Ucraina, Orsato ha infatti estratto, con l'aiuto del VAR Irrati, un rosso nei confronti di Danielson, autore di un intervento killer ai danni del neo-entrato Bezedin. Questo il commento ironico su Twitter del giornalista Paolo Ziliani: "Terribile, raccapricciante entrata di Danielson su Biesiedin che ci lascia la gamba e abbandona la partita. A Orsato occorre il VAR per cambiare il cartellino da giallo a rosso. Comunque, almeno stavolta, niente ammonizione per D'Ambrosio. Progressi".

