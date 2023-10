Ziliani: "Altro scandalo nel calcio italiano: un club deve essere promosso e salvarsi se no salta tutto"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha acceso su Twitter una polemica su un club di Serie B e sulla Federazione italiana

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha acceso su Twitter una polemica su un club di Serie B e sulla Federazione italiana: "Lo sapevate? La Sampdoria deve necessariamente essere promossa e salvarsi in A l'anno prossimo: sennò salta tutto. Dieci-domande-dieci al presidente FIGC Gravina travolto dall'ennesimo scandalo del calcio italiano col verme - Dovrebbe spiegarci, dopo non averlo fatto per la Juventus, il vergognoso salvataggio dei blucerchiati e la Reggina spedita in D per molto meno.

Risponde al vero, oppure no, che la Sampdoria - club regolarmente iscritto dalla FIGC al campionato di Serie B - ha presentato al Tribunale di Genova un business plan che lega la transazione dei debiti tributari, il perfezionamento dell’acquisto del club da parte degli investitori e la rimodulazione dell’indebitamento verso i creditori a due requisiti: il ritorno immediato in Serie A al termine del campionato in corso e la permanenza certa in Serie A nella stagione successiva, senza di cui l’impatto negativo stimato sarebbe di 49 milioni e avrebbe effetti disastrosi?" ha continuato Ziliani.

Perché, visto il clamore dell’ennesimo scandalo che deturpa l’immagine del calcio italiano, non indice una conferenza-stampa al fine di chiarire i diversi trattamenti usati dalla FIGC nei confronti di Juventus e Sampdoria da una parte e Reggina e Chievo dall’altra? Spiegando perché i ladri di polli sono stati mandati chi al patibolo (il Chievo) chi al confino (la Reggina) mentre ai club di brand superiore, o addirittura extra lusso come la Juventus, è stato riservato un trattamento in guanti bianchi a dispetto di malefatte enormemente più gravi e dimostrate commesse?".