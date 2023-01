Ziliani: "Jeep vuole ritirarsi per la vergogna di apparire sulla maglia della Juve. E' il minore dei mali"

Nubi sempre più scure offuscano il futuro della Juventus dopo la penalizzazione, in attesa del giudizio sulla 'manovra stipendi'.

Nubi sempre più scure offuscano il futuro della Juventus dopo la penalizzazione, in attesa del giudizio sulla 'manovra stipendi'. Questa è la previsione del giornalista Paolo Ziliani su Twitter: "Lo sponsor Jeep (45 milioni l’anno) che vuole ritirarsi per la vergogna di apparire sulla maglia della Juventus è il meno. Una goccia nel mare dei milioni cui il club, che sarà fuori anche dalle coppe (-80 milioni), dovrà mettere mano per tentare di restare in vita.

Le ammende che le verranno inflitte per le “manovre stipendi”, da uno a tre volte l’ammontare delle illecite pattuizioni, fanno tremare i polsi: solo per la carta Ronaldo la multa andrà dai 19,6 ai 58,8 milioni. Ma la cifra totale degli illeciti commessi è spaventosa. Realisticamente: almeno i primi 12 stipendi della tabella che vedete sotto (calcolati per difetto: ci sono anche i bonus come il +2 di Pogba che arriva a 10) non potranno più essere pagati. Parliamo di 12 giocatori che non vedremo quindi più l’anno prossimo nella Juve. Ma non sarà solo la Juventus a volersene disfare; saranno i giocatori stessi a volersene andare essendosi ritrovati all’improvviso, senza loro colpa, in un club che nella migliore delle ipotesi giocherà in serie B e non parteciperà più alle coppe per almeno 6-7 anni. Dalla cessione di alcuni come Vlahovic, Chiesa, Bremer, la Juventus potrà incassare ancora discrete somme; ma tutti gli altri, da Pogba a Szczesny a Rabiot, dovranno essere regalati sempre a patto di trovare club disposti a pagar loro ingaggi così alti. Gli stessi Milik e Locatelli, con ingaggi inferiori ai 4 milioni, potrebbero volersi sganciare da un club senza più alcuna prospettiva nell’immediato e non solo. E potrebbero tornare alla base Arthur (al 100%, costosissimo) e con lui McKennie, Kulusevski, Zakaria.