Ziliani: "La Juve prova a disfarsi di Chiesa mentre di nascosto tenta di liberarsi di Vlahovic"

vedi letture

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha fatto il punto sul mercato della Juventus su X.

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha fatto il punto sul mercato della Juventus su X, soffermandosi sulla strategia del dg bianconero Cristiano Giuntoli: "Guardare il dito invece della luna: ovvero la Juventus che prova a disfarsi di Chiesa mentre di nascosto tenta disperatamente di liberarsi di Vlahovic". Il calciatore serbo ha un ingaggio molto pesante, per cui la società bianconera, vorrebbe venderlo al miglior offerente per liberarsi di una grossa cifra sul monte ingaggi.

Nessuno lo scrive, ma a causa dell'ultimo rovinoso aumento di stipendio appena scattato, da 7 a 12 milioni netti (23 lordi), Dusan graverà a bilancio per 82 milioni nelle prossime due stagioni: e visto che Motta per lui non stravede, la mission impossible che Elkann ha affidato a Giuntoli è disfarsi del serbo adesso prima che arrivi l'estate prossima e (come per Chiesa) sia troppo tardi".