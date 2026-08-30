Al Maradona senza Decibel Bellini, il messaggio social: "Possono togliermi il microfono..."

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L'ex speaker, voce del Maradona per 16 anni, Decibel Bellini è tornato a parlare sui social dopo la decisione del Napoli di interrompere la collaborazione

Daniele "Decibel" Bellini, storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona, ha pubblicato un lungo post sui social per esprimere la sua delusione e tristezza nel non iniziare una nuova stagione con il Napoli come "voce" dello stadio. La decisione, comunicata dallo stesso dj sui propri social qualche settimana fa, è stata presa dalla società e la stragrande maggioranza della tifoseria si è schierata a favore di Bellini. Ecco il post e le sue parole:

"Oggi si torna a giocare in casa e, per la prima volta dopo 16 anni, io quella partita la guarderò da un posto diverso. Probabilmente sarà strano. Probabilmente farà male. Ma so una cosa: Il mio modo di sostenere e tifare non cambiera. Quando il Napoli segnerà, urlerò. Quando soffrirà, soffrirò. Quando avrà bisogno di una spinta, proverò a dargliela anche da casa. Per 16 anni abbiamo urlato insieme. Abbiamo cantato. Abbiamo pianto. Abbiamo festeggiato. Abbiamo vissuto momenti che resteranno per sempre. Stasera non mi sentirete dagli altoparlanti. Ma se durante la partita sentirete un urlo arrivare da lontano, sappiate che tra quei milioni di voci ce ne sarà sicuramente una che conoscete bene. La mia. Perché possono togliermi un microfono dalle mani. Non potranno mai togliermi il Napoli dal cuore. Benvenuti nellarena di Fuorigrotta, sempre e comunque Forzaaaaaa....".