Ziliani: "Scandalo inaccettabile! La 24ª giornata è già passata alla storia"

"Il mani di Gatti, l'entrata da rosso su Walker e l'inabissamento di Sanabria". E' un weekend da dimenticare per gli arbitri italiani che hanno commesso tanti errori nei match della 24ª giornata di Serie A come commenta su X Paolo Ziliani.

Il giornalista sportivo de Il Fatto Quotidiano rincara la dose: "La 24ª è già passata alla storia come la giornata degli scempi arbitrali. Ai tempi del VAR, uno scandalo inaccettabile: qualcuno si dovrebbe dimettere. In 3 delle 4 partite della 24ª giornata sinora giocate, le accoppiate Abisso-Guida, Pairetto-Serra e Feliciani-Di Paolo (+ Chiffi) hanno prodotto sconcezze regolamentari da ritiro del patentino. Per il furto patito ieri dal Torino, per quello patito venerdì dal Como contro la Juventus e per gli scempi consumati da Pairetto & Serra in Empoli-Milan non esiste, essendoci il VAR, alcuna giustificazione: siamo di fronte, nella migliore delle ipotesi, alla più totale e conclamata incapacità" .