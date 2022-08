Carcarino (ex match analyst Sassuolo) presenta il neo-azzurro Raspadori a TN

Intervista all'ex Match Analyst del Sassuolo che a TuttoNapoli racconta il suo giovane pupillo

Fonte: si ringrazia Roberto Sdino per l'intervista

Finalmente è ufficiale, finalmente Giacomo Raspadori è un giocatore del Napoli. A raccontarcelo, per aver lavorato con lui al Sassuolo, il match analyst Massimo Carcarino: "Giacomo è un giocatore “particolare”. Rapido nei primi metri, abile nello stretto e a dialogare coi compagni negli ultimi metri di campo. Oggi - continua Carcarino, ex dei neroverdi - è a tutti gli effetti una seconda punta, poi nel tempo, quando avrà fatto tante partite importanti, il suo futuro potrebbe essere quello della prima punta classica".

Raspadori negli ultimi mesi ha trovato anche l'azzurro della Nazionale e per lui l'essere duttile può essere importante per conquistare Spalletti e Mancini in un colpo solo. "Sull’esterno Giacomo si perde un poco, però anche senza palla può essere pericoloso, è un ragazzo che gli puoi chiedere molto, visto la sua disponibilità. Credo che possa reggere, nel tempo, anche l’impatto prima di tutto con la città di Napoli poi con il tipo di gioco che vuole il mister. La Champions? Prima o poi, un giocatore di livello deve iniziarla pure. Giacomo non ha paura, tanta personalità e soprattutto testa, il giusto mix per fare bene. I suoi margini di miglioramento sono tantissimi - conclude Carcarino - in virtù della sua età, ma non solo. Si migliora anche a 30 anni, non è quello che incide maggiormente. L’importante è l’ambizione, Giacomo è rimasto quello di sempre. Lavoratore scrupoloso e attento. Perfetto per un nuovo inizio ciclo tecnico. Gli auguro il meglio".