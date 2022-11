Guido Clemente di San Luca a TN: "Maxi-recuperi? Non si vuole togliere questo potere agli arbitri"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napo

Il Mondiale è cominciato da una settimana. Gli eventi che si susseguono dentro ed intorno alla competizione in Qatar letteralmente ‘incarnano’ la rilevanza politica generale del fenomeno, ben oltre i confini del suo ambito naturale. Le morti bianche per realizzare gli impianti, la minaccia di sanzione disciplinare per chi indossi la ‘fascia arcobaleno’, la radicale mancanza di garanzia di libertà di manifestazione del pensiero, e così via. E poi, i forti contrasti di Stati (v. le dichiarazioni della ministra tedesca) e Federazioni nazionali (v. la dura posizione assunta da quella danese, DBU) con la FIFA. La quale, però, quando torna utile, non si fa specie nell’auspicare che gli Stati intervengano (si pensi alla triste vicenda della cd. ‘Superlega’).

Ebbene, in clamorosa dissonanza, al «Convegno di Diritto Sportivo» tenutosi a Roma il 24 novembre, nella lunga teoria di relazioni ed interventi presentati si è continuato, con imperterrita perseveranza, a considerare come indiscutibile fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo il cd. ‘diritto dei privati’. Per intendersi, quel diritto che, smarcandosi dal monopolio esclusivo dello Stato, consente agli individui di dispiegare appieno, ed in modo pluralistico, la capacità di auto-regolazione, liberati dalla morsa oppressiva del Legislatore onnivoro, inabile, quasi per definizione, a cogliere il continuo e mutevole fluire della vita. Eppure, persino chi, ormai un secolo fa, elaborò questa teoria avvertiva perfettamente che il ‘diritto dei privati’ dovesse – sì regolare, in autonomia, i sacrosanti spazi di libertà, senza però – mai giungere fino al punto di negare la funzione della legge dello Stato, riconoscendo indispensabile la interdipendenza delle due diverse normazioni.

Come se, tutt’intorno agli ineffabili operatori del ‘circuito’, non stesse accadendo alcunché. Come se il fenomeno, ormai di dimensioni mastodontiche, di gigantesca rilevanza economica e sociale, veramente possa tuttora ricevere con ragione una regolazione esclusivamente ‘domestica’. Come se fosse ancora giusto (e si potesse fondatamente) rivendicare, per la disciplina dell’intero suo oggetto, la snellezza ed agilità proprie dell’associazionismo privatistico.

Non v’è chi non veda il colossale anacronismo del considerare la regolazione del calcio (e dello sport in genere) alla stregua della regolazione dei rapporti intersoggettivi fra privati che si associano. Gli oggetti sono tutt’altro che omologhi. Ma di quali privati si parla? Dei milioni di praticanti e dei miliardi di appassionati che connotano il settore (e che di fatto contano nulla)? O di quel ristretto numero che costituisce l’oligarchia detenente un potere in effetti assoluto? La stragrande maggioranza dei privati coinvolti – atleti e tifosi – semplicemente subisce regole e gestioni con ogni evidenza inique.