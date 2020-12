Ajax, Onana non nomina il Napoli: "In EL ci saranno grandi sfide con Milan, Roma e le inglesi"

Andre Onana, portiere dell'Ajax, ha parlato dell'eliminazione dalla Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League ai microfoni dei media olandesi: "Con l'Atalanta è mancato solo il gol. Abbiamo comunque fatto esperienza in Champions, ora dobbiamo arrivare lontano in Europa League. Ci sono squadre forti come. Milan, Arsenal, United e Roma, ci saranno grandi sfide".