Alle 18:45 tornano Europa e Conference League: formazioni di Lazio-Midtjylland e Fiorentina-Basaksehir

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Midtjylland, quinta giornata di Europa League:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Magro, Vecino, Pedro, Luis Alberto, Casale, Romero, Radu, Cataldi. Allenatore: Sarri.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Charles, Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya. A disposizione: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Sisto, Kaba, Thychosen, Kouakou, Byskov, Nobe, Ortiz, Dyhr, Juninho. Allenatore: Capellas.

CONFERENCE LEAGUE

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina e Istanbul Basaksehir in vista della partita di questa sera con fischio d'inizio previsto alle 18.45 al Franchi. Per la Conference League è poco il turnover che Italiano ha deciso di mettere in pratica vista l'importanza della partita, con il tecnico viola che rispolvera Saponara in attacco mentre in difesa resta fuori Biraghi in favore di Terzic. Ecco nel dettaglio le due formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamè, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuc, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belozoglu