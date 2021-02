Anche il Granada in emergenza: sette assenze per gli spagnoli

Non sarà soltanto il Napoli a giungere all’appuntamento con i sedicesimi di finale d’Europa League con tanti indisponibili. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, anche in casa Granada ci saranno diverse assenze per la sfida di Europa League contro la squadra di Gattuso.

"La buona notizia per gli azzurri è che anche il Granada, l’avversario di giovedì, ha diversi calciatori fuori, sette con esattezza: Neyder Lozano e Quini, fuori da tempo, a cui si sono aggiunti Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, German e Angelo Montoro" si legge sul quotidiano.