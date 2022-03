Atalanta-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Muriel titolare, c’è Malinovskyi

Atalanta e Bayer Leverkusen hanno diramato le formazioni per la sfida di questa sera, valida per gli ottavi di Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta e Bayer Leverkusen hanno diramato le formazioni per la sfida di questa sera, valida per gli ottavi di Europa League. C'è Muriel centravanti con Malinovskyi, mentre Seoane sceglie Bakker al posto di Hincapie, per il resto formazioni confermate con il tridente Adli, Wirtz e Diaby dietro Alario.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; Adli, Wirtz, Diaby; Alario.

Allenatore: Seoane.