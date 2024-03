Atalanta, Gasperini si lamenta del calendario: "Giochiamo la 4ª gara in meno di 11 giorni"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting CP a Lisbona.

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting CP a Lisbona, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Contro il Milan è stato un buon pareggio, mentre con l'Inter abbiamo perso contro chi sta facendo un grandissimo campionato. La delusione più grande è il ko contro il Bologna, in una gara che era molto importante per la classifica. Abbiamo fatto una buona prestazione e il risultato ci sta stretti, ma dobbiamo accettarlo".

Chi giocherà domani?

"Cerco sempre di mettere la formazione migliore possibile, lo Sporting ha giocato col Benfica e poi in campionato. L’unico rammarico è aver avuto il recupero con l’Inter in un momento assolutamente sbagliato, ci ha costretto a tante partite una dopo l’altra, giochiamo la quarta partita in meno di undici giorni. Tutte molto impegnative, senza la gara con l’Inter saremmo arrivati forse meglio a questa gara. Chiaramente come lo Sporting giochiamo per superare il turno, metterò in campo la miglior formazione. Il primo vero allenamento lo faccio oggi, non è il massimo però servirà la formazione migliore”.