Atalanta, Gasperini: "Ultime due sconfitte hanno cancellato la vittoria di Napoli. A Cagliari ko pesante"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa di vigilia rispetto al match che attende la sua squadra domani sera sul campo del Liverpool, andata dei quarti di finale di Europa League, si è soffermato anche sulle ultime due battute d'arresto vissute dai nerazzurri di Bergamo dopo la vittoria di Napoli: "Sono state due sconfitte che hanno cancellato la vittoria di Napoli di una settimana fa...

Giocheremo la gara cercando di riscattare la sconfitta di Cagliari che è stata pesante perché maturata nei minuti finali. Giochiamo contro i primi in Premier e contro il modello di calcio più bello per come interpretano le partite e per l'intensità con cui giocano. Dovremo fare il massimo per fare bella figura. Sono cambiate tanto le squadre rispetto a 4 anni fa".