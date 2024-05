Atalanta-Marsiglia, le formazioni ufficiali: Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca

Una partita tutta da vincere, un match che vale oro. O meglio, la finale di Europa League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita tutta da vincere, un match che vale oro. O meglio, la finale di Europa League. L'Atalanta scende in campo contro il Marsiglia, dopo l'1-1 maturato al Velodrome l'obiettivo dei bergamaschi è strappare un successo per poter raggiungere un traguardo storico. Poche sorprese nella scelta dell'undici titolare, Gasperini schiera il solito 3-4-3 con De Roon al posto di Scalvini. Confermato Musso, portiere di coppa, con Koopmeiners ed Ederson in mezzo al campo. Davanti quantità e qualità: De Ketelaere e Lookman andranno a supporto di Scamacca.

Atalanta (3-4-3): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Pasalic, Touré, Bakker, Adopo, Hateboer, Scalvini, Bonfanti, Palestra, Comi, Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marsiglia (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Merlin; Ndiaye, Aubameyang.