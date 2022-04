Atalanta sotto al 45' per un gol di Nkunku: Lipsia in vantaggio a Bergamo

Un primo tempo poco brillante dell'Atalanta, sotto 1-0 contro il Lipsia e senza sostanziali opportunità da rete.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un primo tempo poco brillante dell'Atalanta, sotto 1-0 contro il Lipsia e senza sostanziali opportunità da rete. Troppo lenta la manovra per sfondare il muro avversario, con Tedesco che l'ha preparata sul difendere e contropiede, per ora senza rischiare molto. Al minuto diciotto passa il Lipsia a Bergamo. Azione velocissima con Laimer che va via a Freuler e, una volta entrato in area, serve Nkunku a rimorchio. Palla sul palo e poi in rete per l'1-0 dei tedeschi.