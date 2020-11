Attenzione all'AZ: Real Sociedad dominata e salvata da portiere e traversa

La Real Sociedad non va oltre lo 0-0 contro l'AZ, ma quello che viene fuori è che in realtà tutti hanno sottovalutato nel girone la squadra olandese, capace l'anno scorso di chiudere prima insieme all'Ajax prima dello stop al campionato e che non ha effettuato grandi cessioni. La squadra spagnola s'è salvata grazie al portiere Remiro in almeno due ghiotte palle gol, e poi grazie alla traversa. La stampa basca ha sottolineato: "Tanta sofferenza, ma quando non puoi vincere è importante non perdere. L'AZ è molto migliorata rispetto alla prima versione".