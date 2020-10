AZ, 9 positività ma solo due sono della prima squadra: la situazione

Giovedì ci sarà il debutto in Europa League del Napoli contro l'Az Alkmaar, che sta passando un momento difficile per via dei tanti contagi in squadra.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Giovedì ci sarà il debutto in Europa League del Napoli contro l'Az Alkmaar, che sta passando un momento difficile per via dei tanti contagi in squadra. Tra gli olandesi infatti sono bene nove i casi di positività al Coronavirus. Ma di quei casi, secondo la stampa olandese, solo Timo Letschert è un giocatore utilizzato di frequente nell'undici titolare, Jordy Clasie era già infortunato.