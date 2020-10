Az, due nuovi positivi ed un negativizzato per gli olandesi

Nuovi casi di positività al Covid19 in casa Az Alkmaar. Ad annunciarlo è lo stesso club olandese, avversario del Napoli nei gironi di Europa League. La società scrive di due nuovi contagiati, per un totale dunque che sale a quota 15. Allo stesso tempo, però, il club sottolinea come tra quelli precedentemente contagiati ci sia un ‘negativizzato' al tampone.