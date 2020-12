AZ, male la prima senza Slot: resta in 9 e subisce la rimonta

Non porta bene il cambio di panchina all'AZ Alkmaar. La squadra olandese, che ha esonerato Arne Slot in settimana nonostante quattro vittoria di fila e ottime prove europee, ha perso in casa 1-2 contro il Groningen. L'AZ, allenata attualmente dall'allenatore in seconda Pascal Jansen, passata in vantaggio e poi rimasta in 10 (e nel finale 9, con i rossi a Midtsjø e Martins Indi) ha così subito l'ennesima rimonta del proprio campionato.