AZ meglio della Real Sociedad, Koopmeiners: "Dura accettare il pari"

Tanto rammarico per l'AZ che ha giocato decisamente della Real Sociedad ma non è riuscita a sbloccare la gara. "E' stata una grande gara, tante occasioni ma la palla non è voluta entrare. Peccato per la traversa, ci sono andato vicino al gol. Se pensiamo all'andata possiamo accettare lo 0-0, ma per le occasioni che abbiamo avuto è dura", le parole del capitano dell'AZ e dell'Olanda Under 21 Teun Koopmeiners.