"AZ pronta a battere il Napoli", la stampa olandese esalta la quarta vittoria di fila in Eredivise

"L'AZ è pronta a battere il Napoli", "Giovedì la squadra sarà finalmente al top", sono i commenti della stampa olandese, dopo la vittoria contro l'Heracles che rappresenta la quarta di fila in campionato (tre volte senza subire reti). Ostacolo da non sottovalutare per gli azzurri, considerando il valore dell'avversario (l'anno scorso chiuse a pari punti con l'Ajax) e che nell'ultima gara con la Real Sociedad gli olandesi hanno dominato il match, come ammesso dagli stessi spagnoli, salvati da portiere e traversa.