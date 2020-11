AZ verso la Real Sociedad, diversi recuperi dal Covid: tra i convocati torna la stellina Boadu

Non solo il Napoli, ovviamente, nella serata di giovedì sarà chiamato ad animare il Gruppo F di Europa League contro il Rijeka. Anche l'AZ Alkmaar affronterà la Real Sociedad, con gli olandesi che nelle scorse settimane hanno avuto problemi evidenti a causa del Covid-19. Come mostra la lista dei convocati pubblicata questa mattina, sono diversi i giocatori recuperati dal tecnico Arne Slot: dal difensore Martins Indi al centrocampista Rejnders, passando per la stellina Boadu. Elementi che possono ovviamente dar fiato alla compagine olandese per la sfida delicata contro la Real Sociedad.